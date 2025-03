Nogometaši Nice še drugič zapovrstjo ostali brez načrtovanih točk

Pariz, 14. marca - Nogometaši Nice so še drugič v petih dneh zapravili priložnost, da se na drugem mestu prvenstvene razpredelnice izenačijo z Marseillom. Potem ko so v nedeljo na domačem igrišču izgubili z Lyonom, so brez polnega izkupička ostali še na drugi zaporedni domači tekmi, v 26. krogu so z Auxerrom igrali 1:1.