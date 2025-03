Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenih številkah. Analitiki so opozorili na zmanjšane možnosti za zaustavitev financiranja zvezne vlade, potem ko je vodja demokratskega senata Chuck Schumer podprl predlog za začasno podaljšanje proračunskega financiranja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.