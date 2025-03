Ljubljana, 14. marca - Slovenija ta konec tedna gosti strokovni vrh Evropske čebelarske zveze. Ob tej priliki so na sedežu Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze sprejeli člane znanstvenih odborov iz 10 držav. Med ključnimi cilji so izpostavili boj proti ponarejenemu medu in skrb za zdravstveno varstvo čebel, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije.