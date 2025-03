Pregled - svet, 14. 3. (petek)

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da je previdno optimističen glede prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo. Kijev in Moskvo je pozval, naj skleneta kompromis. Predsednik ZDA Donald Trump je četrtkovo srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom označil za dobro in produktivno. Putina je pozval, naj obvaruje življenja "več tisoč obkoljenih ukrajinskih vojakov". Ukrajina je zanikala, da bi bili njeni vojaki obkoljeni.

MOSKVA/KIJEV - Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da obstajajo nianse, o katerih se je potrebno še pogovoriti z ameriškimi sogovorniki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjave Putina označil za predvidljive in manipulativne.

QUEBEC - Zunanji ministri skupine najrazvitejših držav G7 so dosegli enotno stališče glede podpore predlogu ZDA za prekinitev ognja med Ukrajino in Rusijo. V skupni izjavi so potrdili še neomajno podporo Ukrajini pri branjenju njene ozemeljske integritete in posvarili Rusijo pred nadaljnjimi sankcijami, če ne sprejme predloga o prekinitvi ognja.

OTTAWA - Mark Carney je prisegel na položaj premierja Kanade, na katerem je nasledil Justina Trudeauja. Že do konca meseca naj bi po pričakovanjih razpisal splošne volitve. Carney vlado prevzema v času največje grožnje državni suverenosti v sodobni zgodovini države, saj predsednik ZDA Donald Trump vztrajno ponavlja željo po pridružitvi Kanade ZDA.

BERLIN - Konservativna unija CDU/CSU, socialdemokrati (SPD) in Zeleni so sklenili dogovor o sprejetju sprememb glede rahljanja dolžniške zavore v prid izdatkov za obrambo in sklada za infrastrukturo. Med drugim sedaj finančni predlog vključuje tudi 100 milijard evrov za podnebje.

BRUSELJ - EU je podaljšala sankcije proti Rusiji zaradi njene agresije v Ukrajini. Podaljšanje sankcij za pol leta je ovirala Madžarska, ki pa se je strinjala z ukrepom, ko so s seznama umaknili štiri osebe. Svet EU je sprejel tudi skupno stališče glede dodatnih carin na kmetijsko blago iz Rusije.

FIRENCE/BENETKE - Italijanske dežele Toskano, Emilijo - Romanjo in Benečijo (Veneto) je zajelo obilno deževje, ki ponekod povzroča poplave in zemeljske plazove. Za določena območja, med njimi Firence in Piso, so razglasili rdeče opozorilo. V Benetkah so aktivirali sistem Mose za zaščito pred poplavami. Marsikje so bile zaprte šole, v Firencah tudi znana galerija Uffizi in katedrala.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je s predsedniško izjavo ostro obsodil zadnje nasilje, ki je v začetku meseca zajelo sirski pokrajini Latakija in Tartus. Izjava še posebej obsoja množične poboje civilistov in pripadnikov manjšinske skupnosti alavitov ter zahteva takojšnjo ustavitev nasilja in zaščito vseh civilistov, ne glede na njihov etnični izvor ali vero.

HAAG - Nekdanji filipinski predsednik Rodrigo Duterte se ni osebno udeležil prve obravnave na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC) v Haagu, ampak ga je spremljal prek videopovezave, čemur naj bi botrovala utrujenost po dolgi poti. Njegov odvetnik je danes poudaril, da so nekdanjega predsednika ugrabili, ko so ga iz Filipinov privedli v Haag.

BEOGRAD/BRUSELJ/ŽENEVA - Pred sobotnim protestom v Beogradu so se zvrstila srstijo svarila pred nasiljem in pozivi k previdnosti. EU je pozvala k spoštovanju pravice do protesta in posvarila pred nasiljem. Združeni narodi so oblasti pozvali, naj se vzdržijo neupravičenega posredovanja. V državi so zaradi grožnje z bombo začasno zaustavili ves medkrajevni promet.

RIM/MOSKVA - Nedavne kritike italijanskega predsednika Sergia Mattarelle na račun Rusije in njene jedrske retorike so v četrtek privedle do diplomatskega spora med državama. Potem ko je rusko zunanje ministrstvo Mattarello obtožilo laganja, je Rim na pogovor poklical ruskega veleposlanika v Italiji.

ATENE - Grški premier Kiriakos Micotakis je po večdnevnih protestih zaradi železniške nesreče leta 2023, v kateri je umrlo 57 ljudi, zamenjal več ministrov, med drugim za finance, promet, migracije in civilno zaščito. Vlado je tako preoblikoval teden dni po tem, ko je njegov kabinet prestal glasovanje o nezaupnici, ki ga je zahtevala opozicija.

LIZBONA - Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je v četrtek sklical predčasne parlamentarne volitve za 18. maj, potem ko je vlada ta teden izgubila zaupnico v parlamentu. Stranke je pozval, naj se v kampanji osredotočijo na izzive Portugalcev, kot sta gospodarstvo in zdravstvo.

HELSINKI - Sodišče na Finskem je ruskega desničarskega skrajneža obsodilo na dosmrtni zapor zaradi vojnih zločinov, storjenih v vzhodni Ukrajini leta 2014. Obtožen je bil, da je kot vodja paravojaške milice s svojimi borci sodeloval pri umoru 22 ukrajinskih vojakov.

WASHINGTON - Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je opozoril, da bi lahko imela trgovinska politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa za posledico povračilne ukrepe, ki bi zvišali proizvodne stroške za v ZDA izdelana vozila. Podjetje sicer podpira pravično trgovino, a poudarja, da je nekatere komponente mogoče dobiti le na mednarodnem trgu.

LONDON - Cena zlata je dosegla nove rekordne vrednosti, pri čemer je prvič v zgodovini presegla mejo 3000 dolarjev, saj vlagatelji v luči stopnjevanja carinskih groženj zlato vidijo kot varno naložbo. Cena za 31,1-gramsko unčo zlata je na borzi v Londonu v jutranjem trgovanju dosegla 3001,20 dolarja.