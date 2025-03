Pregled - šport, 14. 3. (petek)

VIKERSUND - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na prvem treningu pred tekmo svetovnega pokala v Vikersundu poletela 236 metrov in s tem popravila svetovni rekord. Prej ga je imela v lasti Norvežanka Silje Opseth, ki je lani prav tako v Vikersundu pristala pri 230,5 m.

VIKERSUND - Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je v kvalifikacijah tekme svetovnega pokala v poletih v norveškem Vikersundu pristal pri 236 metrih in zanesljivo ugnal konkurenco. Svojega moštvenega kolega Timija Zajca je premagal za šest metrov oziroma 14,4 točke. Med Slovenca se je vrinil le izkušeni Avstrijec Stefan Kraft, svetovni prvak in rekorder, ki je poletel 226 metrov, a zaradi slabših razmer Zajca ugnal za 1,1 točke.

LA THUILE - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka superveleslalomske tekme svetovnega pokala alpskih smučark v italijanskem La Thuilu. Le za stotinko sekunde je ugnala rojakinjo Sofio Goggio, tretja pa je bila Francozinja Romane Miradoli. Slovenska smučarka Ilka Štuhec je končala na 24. mestu.

POKLJUKA - Johannes Thingnes Boe konec tedna zaradi bolezni ne bo nastopil na Pokljuki, so objavili na spletni strani Mednarodne biatlonske zveze. Že na četrtkovi tekmi se je tekmovalec počutil slabo, danes pa so v norveškem taboru potrdili, da ima vročino in da ne bo tvegal z nastopi.

LJUBLJANA - Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so danes na novinarski konferenci predstavili traso 31. izdaje, na kateri se bodo kolesarji v 799 km za zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku merili med 4. in 8. junijem. Začela se bo v Piranu, v 4. etapi se bodo podali na Golte, tradicionalno pa bo konec preizkušnje v Novem mestu. Od slovenskih kolesarjev tudi na letos na domači pentlji največjih zvezdnikov ne bo. Tadej Pogačar bo v pripravah na dirko po Franciji dirkal na kriteriju po Dofineji, medtem ko se bo Primož Roglič po nastopu na letošnjem Giru po koncu tega posvetil zgolj pripravam na Tour.

ANCONA - Norvežan Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na razgibani trasi od Ascoli Picena do Pergole (205 km) je Norvežan zdržal nalet glavnine iz ubežne skupine. Skupina s favoriti je ciljno črto prečkala sedem sekund za njim. Do danes vodilni v seštevku Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je imel v zadnjem kilometru težave s sneto verigo in je precej zaostal za vodilno skupino. Kljub temu je zaradi pravila zadnjih kilometrov lahko obdržal modro majico vodilnega s časom zasledovalne skupine.

NICA - Danski kolesarski as Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec kaotične šeste etape dirke Pariz-Nica. Danec je na trasi od Saint-Juliena do Berre-L'etanga (209,8 km) slavil iz skupine najboljših, ki je razbila glavnino v zadnji tretjini etape. Skupno vodstvo je ohranil lanski zmagovalec Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

LJUBLJANA - Košarkarji Olympiakosa so z zmago v velikem grškem derbiju proti Panathinaikosu utrdili vodstvo na lestvici evrolige. Barcelona je z uspehom proti Partizanu naredila pomemben korak k uvrstitvi med prvih deset moštev, ki bodo napredovala v izločilne boje, Anadolu Efes pa je slavil pri Bayern Münchnu.

MILWAUKEE - Grk Giannis Antetokounmpo je s 24 točkami, 12 skoki in devetimi podajami vodil Milwaukee Bucks do zmage s 126:106 nad oslabljenimi Los Angeles Lakers, za katere je slovenski zvezdnik Luka Dončić s 45 točkami izenačil svoj rekord sezone. Za najboljši učinek, odkar je prišel iz Dallasa, je dodal 11 skokov in že do polčasa prišel do 29 točk. Jezerniki bodo v noči na soboto gostovali v Denverju, kjer igra Vlatko Čančar.

LOS ANGELES - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL na svojem ledu s 3:0 premagala Washington Capitals za četrto slavje v nizu. Kapetan zmagovitih Kalifornijcev Anže Kopitar je prispeval podajo pri drugem golu svoje ekipe, ki ga je v tretji tretjini dosegel Kevin Fiala. Zasedba iz LA bo v noči na nedeljo gostila Nashville.