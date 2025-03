Vrh koalicije o delu na področju zdravstvene, pokojninske in stanovanjske reforme

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 17. marca - Premier Robert Golob bo danes na Brdu pri Kranju gostil ministre in koalicijske poslance. Pred vstopom v zadnje leto mandata bodo koalicijski partnerji pregledali izpeljane projekte in začrtali aktivnosti do izteka mandata. Med osrednjimi temami vrha koalicije bo krepitev javnega zdravstva, vzdržen pokojninski sistem in stanovanja za mlade.