V vseslovenski akciji bodo znova beležili spomine starejših

Ljubljana, 16. marca - V že četrti vseslovenski akciji za beleženje spominov starejših, ki se bo začela v ponedeljek in bo potekala do 30. marca, bodo znova skušali zbrati čim več zgodb starejših. Akcije pod naslovom Zapišimo spomine! organizira Zavod Dobra pot, ki osvešča o naravni in kulturni dediščini in skrbi za njuno ohranjanje.