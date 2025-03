Evropske borze v zelenem, nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 14. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, potem ko so Konservativna unija CDU/CSU, socialdemokrati (SPD) in Zeleni sklenili dogovor o sprejetju sprememb glede rahljanja dolžniške zavore v prid izdatkov za obrambo in sklada za infrastrukturo. Nafta in evro sta se podražila, zlato pa je doseglo vnovične rekordne vrednosti.