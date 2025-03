Vodnatost rek se povečuje, v visokogorju nevarnost snežnih plazov

Ljubljana, 14. marca - Zaradi obilnih padavin imajo reke v večjem delu države veliko vodnatost, ki se počasi povečuje. Močneje so narasle reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, razlivajo se reke na Vipavskem, Reka in Ljubljanica. V visokogorju je v zadnjih dneh zapadlo do več kot meter snega, zato je nevarnost proženja snežnih plazov velika, opozarja Arso.