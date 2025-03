Na Javorovici slovesnost v spomin na padle borce 4. bataljona Cankarjeve brigade

Šentjernej, 15. marca - Pri spominskem hramu na Javorovici pri Šentjerneju je danes potekala vsakoletna spominska slovesnost, s katero so se poklonili med drugo svetovno vojno padlim borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade. Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je v nagovoru med drugim dejal, da so partizanke in partizani zaslužni, da smo kot narod obstali.