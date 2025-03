Akos objavil razpis za frekvence za zasebna mobilna omrežja

Ljubljana, 14. marca - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je v današnjem uradnem listu objavila sklep o uvedbi javnega razpisa z dražbo za dodelitev frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 2300 megahertzev (MHz) in 3600 MHz za lokalno uporabo. Rok za oddajo ponudb je 14. april, so sporočili iz Akosa.