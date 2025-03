Vreme: Danes zvečer bo deževno

Ljubljana, 14. marca - Zvečer se bodo padavine od juga okrepile. V soboto bo sprva še deževalo, čez dan bodo padavine slabele in predvsem na vzhodu in jugu ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer se bodo padavine od juga spet krepile in postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 8 do 11 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno. Padavine bodo dopoldne na jugu in vzhodu slabele. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih krajevne plohe, ki jih bo nosilo v notranjost Slovenije. Tam bo zjutraj prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodnih krajih okoli 4, drugod od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V nedeljo bo dopoldne oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo jasnilo. Zapihal bo zahodni veter. V ponedeljek dopoldne bodo v notranjosti prehodno manjše padavine, nato se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, v notranjosti Slovenije severni veter.

Vremenska slika: Iznad Pirenejskega polotoka sega čez zahodno Sredozemlje in Alpe do srednje Evrope območje nizkega zračnega tlaka. Tu valovi tudi vremenska fronta. Od jugozahoda priteka k nam zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo padavine iznad Hrvaške širile proti severu. V soboto bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, popoldne bo dež od juga oslabel in marsikje ponehal.