Objavljen javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v današnjem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2025/2026 in 2026/2027. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v obeh letih je največ 680.000 evrov.