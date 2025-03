Osnutek zakona o visokem šolstvu na ESS podprli le sindikati

Ljubljana, 14. marca - Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes že drugič obravnaval osnutek zakona o visokem šolstvu, ki med drugim spreminja financiranje visokega šolstva. Sindikati so tokratno različico zakona podprli, delodajalci pa so ji podporo odrekli, ker za visokošolske učitelje ohranja izjemo od evidentiranja delovnega časa in ker spreminja izredni študij.