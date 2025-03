Objavljen razpis za financiranje aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa otrok

Ljubljana, 14. marca - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za financiranje aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke prve in druge triade osnovne šole. Okvirna vrednost razpisa je 490.000 evrov, financirali se bodo programi, ki se bodo izvajali med 30. junijem in 29. avgustom.