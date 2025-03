Ljubljanska borza dan končala v zelenem

Ljubljana, 14. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP pridobil 0,10 odstotka. Največjo rast so zabeležile delnice Petrola, ki je danes objavil poslovne rezultate za lani in se pohvalil z lepim dobičkom. Po prometu so bile v ospredju delnice Krke, ki so predstavljale levji delež v skupnem prometu. Ta se je ustavil nekaj pod enim milijonom evrov.