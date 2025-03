Newyorške borze uvodoma v plusu

New York, 14. marca - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad četrtkove zaključne vrednosti. Vlagatelji upajo na dober finale tedna, potem ko so v preteklih dneh na borznem paketu prevladovale skrbi zaradi morebitne recesije največjega svetovnega gospodarstva in carin, ki jih uvaja predsednik ZDA Donald Trump.