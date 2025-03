Predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji v javni razpravi

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za notranje zadeve je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Med drugim kandidatu za šefa policije skrajšuje dolžino zahtevanih delovnih izkušenj s 15 na deset let in generalni policijski upravi nalaga helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Rok za oddajo komentarjev je 11. april.