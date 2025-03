Na Koroškem lani za dva odstotka več turističnih nočitev

Slovenj Gradec/Dravograd, 15. marca - Turistični ponudniki na Koroškem so lani našteli nekaj več kot 143.600 turističnih nočitev, kar je dva odstotka več kot leta 2023, ki ga je sicer zaznamovala ujma. Prednosti Koroške so neokrnjena narava, priložnosti za aktivni turizem in neobljudenost destinacije, pravi Ana Pisar Čivčić iz RRA Koroška. Tam snujejo novo strategijo razvoja turizma.