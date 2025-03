Snežne razmere v visokogorju

V zadnjih dneh je v gorah, zlasti v visokogorju, zapadlo ogromno novega snega. Pihal je zmeren do močan južni do jugozahodni veter, ki je v velikih količinah prenašal sneg. V visokogorju pričakujemo spontano proženje tudi velikih plazov novega snega. Kjer bo prišlo do preobremenitve šibke plasti v stari snežni odeji, se bodo prožili še globlji plazovi. Snežni plazovi se lahko pojavijo tudi na območjih, kjer niso pogosti. V sredogorju sneg prehaja v dež, pojavljali se bodo plazovi južnega snega, na travnatih ali z listjem prekritih pobočjih tudi talni. Razmere so neugodne in zahtevne. Plazovita območja bo zaradi slabe vidljivosti težko prepoznati.

Od srede zvečer je v visokogorju zapadlo od 50 do več kot 100 centimetrov novega snega, največ na območju Zahodnih in Južnih Julijcev. Manj snega je padlo v sredogorju, kjer je vmes občasno deževalo. Padlo je od 20 do 70 centimetrov snega, odvisno predvsem od nadmorske višine. V petek dopoldne je snežilo vse do alpskih dolin, kjer je zapadlo do 10 centimetrov snega. Zmeren do močan južni do jugozahodni veter je predvsem nad gozdno mejo prenašal sneg in gradil klože, opasti in zamete. Ob otoplitvi z dežjem se je sedaj sneg ojužil vse do nadmorske višine 1800 metrov. Razmere se hitro spreminjajo.

Danes bo oblačno in megleno s padavinami. Pojavljale se bodo plohe, zato bo jakost padavin nihala. Prav tako se bo spreminjala meja sneženja, ki bo večinoma od 1600 do 2000 metrov. Na območju Vzhodnih Julijcev in Zahodnih Karavank lahko sneži precej nižje. Proti večeru nas bo prehodno dosegla nekoliko bolj suha zračna masa, oblaki se lahko trgajo. Sprva bo še pihal zmeren do močan jugozahodni veter, ki bo zvečer začel slabeti. Temperatura na 1500 metrih bo od 1 do 4, na 2500 metrih okoli -2 °stopinji Celzija. V noči na soboto se bodo od juga zmerne padavine znova razširile nad vsa gorstva. Meja sneženja se lahko znova spusti do nekaterih alpskih dolin. Večinoma pa bo na nadmorski višini med 1200 in 1500 metri. V soboto čez dan bo oblačno in megleno z zmernimi padavinami. Meja sneženja se bo znova dvigovala in bo popoldne na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V sredogorju bo prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, v visokogorju bo vztrajal zmeren jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 2, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija. Krajevne padavine bodo vztrajale tudi v noči na nedeljo in sprva v nedeljo. Popoldne bodo plohe ponehale, prehodno se bo jasnilo. Jugozahodnik bo oslabel. Popoldne se bo nekoliko ohladilo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva oblačno z rahlim sneženjem, ki bo čez dan ponehalo. Popoldne se bo jasnilo. Krepil se bo severovzhodnik. Občutno hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -3, na 2500 metrih okoli -10 stopinj Celzija.

Snežne in plazovne razmere bodo ostale zahtevne. Skupno bo v visokogorju zapadlo še od 30 do 60 centimetrov snega, največ na območju Julijcev. V sredogorju bo padlo precej manj snega, saj bo vmes tudi deževalo. Zlasti v soboto bo jugozahodnik v visokogorju prenašal svež sneg. Obisk gora se odsvetuje.