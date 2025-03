V Piranu želijo z zasaditvijo novih lip izboljšati življenjske pogoje čebel

Piran, 15. marca - V Piranu želijo z zasaditvijo novih lip izboljšati življenjske pogoje za čebele in druge opraševalce, obenem pa poskrbeti za trajnostni razvoj lokalnega okolja. Kot so zapisali na občini, so 60 sadik pridobili v okviru razpisa Čebelarske zveze Slovenije, v kratkem pa jih bo na več območjih posadilo javno podjetje Okolje Piran.