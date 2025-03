V sredo nacionalni posvet o krepitvi odpornosti

Ljubljana, 14. marca - Vlada bo v sredo organizirala nacionalni posvet o krepitvi odpornosti Republike Slovenije. Predvideni so trije paneli, o prehranski varnosti in zdravju, infrastrukturi in energetiki ter osrednji o nacionalnovarnostnem sistemu. Posvet se bo sklenil z zaključnim govorom premierja Roberta Goloba, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.