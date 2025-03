Na Pokljuki danes tekmi s skupinskim startom

Pokljuka, 15. marca - Po dnevu premora se bo na Pokljuki danes nadaljeval svetovni pokal v biatlonu. Kljub prostem petku za tekmovalce pa to ne velja za prireditelje, ki so se ubadali s pripravljanjem proge ob obilici snega in dežja, da bo danes vse nared za tekmi s skupinskim startom. Biatlonke bodo startale ob 13.35, biatlonci pa ob 15.45.