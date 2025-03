Svet EU podprl ohlapnejša pravila za genomsko spremenjene pridelke, Slovenija proti

Bruselj, 14. marca - Svet EU je danes z nekaj spremembami podprl predlog Evropske komisije o novih genomskih tehnikah, s katerim bi prišli do rastlin, odpornejših proti podnebnim spremembam in škodljivcem. To bi kmetom olajšalo zeleni prehod. Je pa podporo predlogu uredbe odrekla Slovenija, saj ta po njenem mnenju ne naslavlja ključnih vprašanj.