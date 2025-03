Ljubljanske srednješolce seznanili z vojaško dolžnostjo

Ljubljana, 14. marca - Ljubljanske srednješolce, rojene leta 2007, so danes v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani seznanili z vojaško dolžnostjo. Predstavili so jim poklic vojaka, vojaško tehniko in oborožitev ter možnosti vključitve v Slovensko vojsko. Načelnik sektorja za vojaške zadeve podpolkovnik Simon Lindič je ocenil, da je interes mladih za sodelovanje velik.