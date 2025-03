Pokljuka, 14. marca - Johannes Thingnes Boe konec tedna zaradi bolezni ne bo nastopil na Pokljuki, so objavili na spletni strani Mednarodne biatlonske zveze. Že na četrtkovi tekmi se je tekmovalec počutil slabo, danes pa so v norveškem taboru potrdili, da ima vročino in da ne bo tvegal z nastopi.