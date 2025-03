V Celju pripravili stanovanjski program za mlade

Celje, 15. marca - Mestna občina Celje je prvič pripravila ukrepe stanovanjskega programa za mladino, s katerimi želi sistematično in obsežno z naložbami in ukrepi urejati to področje. Med drugim načrtujejo investicijo v skupaj približno 322 javnih najemnih stanovanj, so sporočili iz družbe Nepremičnine Celje, ki je ukrepe ta teden predstavila mladim.