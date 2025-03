Za začetek letošnjega mednarodnega festivala v Edinburghu osemurna zborovska ekstravaganca

Edinburgh, 20. marca - Letošnji mednarodni festival v Edinburghu, ki bo potekal od 1. do 24. avgusta, se bo začel z osemurno zborovsko ekstravaganco univerzalne molitve. Delo The Veil of the Temple Johna Tavenerja bodo izvedli Edinburški festivalski zbor, Monteverdijev zbor in Nacionalni mladinski zbor Škotske.