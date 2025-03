EU pozdravlja zaključek mirovnih pogovorov med Armenijo in Azerbajdžanom

Bruselj, 14. marca - Najvišji predstavniki Evropske unije so danes čestitali Armeniji in Azerbajdžanu, ki sta dosegla dogovor o mirovnem sporazumu za končanje konflikta v Gorskem Karabahu. Ob tem so pozvali Baku in Erevan, naj dogovor kmalu podpišeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.