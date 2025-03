O svetovni turneji glasbene skupine Oasis napovedali film

London, 19. marca - Angleška rock skupina Oasis bo skupaj z ustvarjalcem televizijske serije Birminghamske tolpe Stevenom Knightom posnela dokumentarni film o svoji letošnji turneji z naslovom Live '25. V sklopu turneje bosta brata Liam in Noel Gallagher med julijem in novembrom med drugim nastopila v Združenem kraljestvu, Ameriki, Aziji in Avstraliji.