V Mariboru zagorelo v objektu na Lentu

Maribor, 14. marca - Na mariborskem Lentu je prišlo do požara. Kot poročajo mediji, je zagorela streha nad restavracijo ob hotelu City. Na delu so poklicni in prostovoljni gasilci, ki so se s pomočjo lestve povzpeli na streho objekta. Ker je policija zaradi intervencije cesto na Lentu zaprla, je prišlo tudi do manjših prometnih zastojev.