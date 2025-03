Kriminalisti preiskujejo poskus goljufije pri dveh javnih razpisih za sredstva EU

Novo mesto/Kranj, 14. marca - Novomeški kriminalisti preiskujejo eno pravno in tri fizične osebe, ki naj bi poskušale z lažnim prikazovanjem določenih okoliščin na dveh javnih razpisih nezakonito pridobiti sredstva EU v skupni višini več kot 2,7 milijona evrov. V ta namen so prejšnji teden izvedli več hišnih preiskav v poslovnih in stanovanjskih prostorih, so sporočili.