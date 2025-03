Umrla ruska skladateljica Sofija Gubajdulina

Hamburg, 14. marca - V 94. letu starosti je v četrtek umrla ruska skladateljica sodobne glasbe Sofija Gubajdulina, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri založbi Boosey and Hawkes so jo označili za eno najpomembnejših ruskih skladateljic današnjega časa, ki sta jo zanimala človeški obstoj in vpliv, ki ga ima glasba na človeka.