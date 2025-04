Delo zdravnikov javnih zavodov pri zasebnikih odslej močno omejeno

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 2. aprila - Poslanci DZ so danes potrdili predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo. Zdravstvenim delavcem javnih zavodov bo z redkimi izjemi onemogočeno delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa bodo lahko delali pod strožjimi pogoji. STA objavlja seznam ključnih ukrepov novele.