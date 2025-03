Cene uvoženih proizvodov januarja višje

Ljubljana, 14. marca - Cene uvoženih proizvodov so bile januarja 0,3 odstotka višje kot decembra, v medletni primerjavi pa so bile za prav toliko nižje, je danes objavil državni statistični urad. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen pri skupinah usnje, usnjeni in sorodni izdelki ter proizvodnja koksa in naftnih derivatov, in sicer za po 3,1 odstotka.