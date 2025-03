Obilno deževje v Italiji povzroča poplave in zemeljske plazove

Firence/Benetke, 14. marca - Italijanske dežele Toskana, Emilija - Romanja in Benečija (Veneto) je minulo noč in danes zajelo obilno deževje, ki ponekod povzroča poplave in zemeljske plazove. V Benetkah so aktivirali sistem Mose za zaščito pred poplavami, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.