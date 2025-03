V Republiki Srbski sprejeli osnutek nove ustave in nov sporni zakon

Banjaluka, 14. marca - Parlament Republike Srbske je v četrtek sprejel osnutek nove ustave in zakon o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske, ki tej entiteti BiH daje večje pristojnosti. Iz urada visokega predstavnika so opozorili, da gre za neposreden napad na pravni red države, Združeni narodi pa so vse strani pozvali k zadržanosti.