V Velenju akcija informiranja lastnikov psov o njihovih dolžnostih

Velenje, 16. marca - Medobčinsko redarstvo skupne občinske uprave Savinjsko-šaleške regije je ta teden izvedlo prvo skupno patruljo s policijsko postajo vodnikov službenih psov Celje. Med nadzorom so občinski redarji in policisti opozarjali lastnike psov na obveznost vodenja na povodcu in na skrb za čistost javnih površin s pobiranjem pasjih iztrebkov.