V Kopru načrtujejo novo deponijo za ribiče

Koper, 14. marca - Koprski ribiči so že dlje časa opozarjali na potrebo po deponiji za shranjevanje opreme. Na Mestni občini Koper so si želeli, da bi prostor zanjo našli izven centra mesta, z ribiči so se dogovorili za lokacijo ob Šmarski cesti. Zdaj pristojni načrtujejo prijavo na razpis sklada za ribištvo, za projekt bi potrebovali okrog četrt milijona evrov.