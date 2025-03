Letalo v Denverju zagorelo po pristanku

Denver, 14. marca - Letalo družbe American Airlines je v četrtek po pristanku na letališču v Denverju zagorelo, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo. Na krovu je bilo 172 potnikov in šest članov posadke. Po navedbah letališča so vse potnike varno evakuirali z letala, 12 ljudi pa so z lažjimi poškodbami odpeljali v bolnišnice.