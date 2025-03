Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 3.

Ljubljana, 21. marca - V Severni Makedoniji je v požaru v nočnem klubu umrlo 59 mladih. Predsednika ZDA in Rusije, Donald Trump in Vladimir Putin, sta po telefonu govorila o vojni v Ukrajini. Vrh EU se je zavzel za okrepitev obrambne pripravljenosti Evrope do leta 2030. Izrael je obnovil napade na Gazo. Na protestih v Srbiji naj bi oblasti uporabile zvočni top.