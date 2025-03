Trumpova vlada glede ukaza o državljanstvu zaprosila za pomoč vrhovno sodišče ZDA

Washington, 14. marca - Potem, ko so ukaz predsednika ZDA Donalda Trumpa o delni ukinitvi pravice do državljanstva vsem, ki so rojeni na ozemlju ZDA, zavrnila doslej vsa sodišča nižje stopnje in prizivna, se je vlada zatekla po pomoč na vrhovno sodišče, poročajo ameriški mediji. Trumpova vlada želi, da predsednikov ukaz velja v času nadaljevanja tožb.