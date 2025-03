Košarkarji Crvene zvezde v krizi

Ljubljana, 13. marca - Košarkarji Crvene zvezde so zašli v krizo. Na tekmi 29. kroga evrolige so z 80:82 doma izgubili proti Olimpii Milano, kar je bil njihov četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih, tretji v evroligi, po Žalgirisu drugi zapovrstjo na domačem igrišču in drugi v sezoni proti Milančanom.