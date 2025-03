Celjani tudi v četrtfinalu ne bodo spreminjali načina igre

Ljubljana, 13. marca - Nogometaši Celja so se kot prvi slovenski klub prebili v četrtfinale kateregakoli evropskega klubskega tekmovanja. To jim je uspelo po tem, ko so po enajstmetrovkah v Thunu izločili favorizirani Lugano. Trener Celja Albert Riera je dejal, da svojega načina igre ne bodo spreminjali, ne glede na naslednjega tekmeca v konferenčni ligi - Fiorentino.