Ljubljana, 13. marca - V nogometni konferenčni ligi so znani četrtfinalisti. Ob Celju so si mesto med najboljšo osmerico priigrali še Jagiellonia z Dušanom Stojinovićem, Djugarden z Ninom Žugljem, dunajski Rapid, Fiorentina, Chelsea, Betis Sevilla in Legia Varšava.