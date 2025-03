Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 3.)

Ljubljana, 13. marca - Skoraj vse tuje tiskovne agencije so poročale, da je slovenska smučarska skakalka Nika Prevc danes še drugič zapovrstjo postala skupna zmagovalka svetovnega pokala. Poročale so tudi, da je Jakov Fak na kratki posamični biatlonski tekmi za svetovni pokal na Pokljuki prišel do sedme posamične zmage v svetovnem pokalu.