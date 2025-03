Jeseničani še zmago od polfinala

Jesenice, 13. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so le še zmago oddaljeni od polfinala alpske lige. V tretji tekmi četrtfinala so tokrat še tretjič in drugič na Jesenicah premagali Cortino. Tokrat so do zmage prišli najlažje, z učinkovito igro so povsem napolnili mrežo gostujočega vratarja, izid je bil 7:2 (3:0, 3:0, 1:2).