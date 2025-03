Newyorške borze končale v rdečem

New York, 13. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji so premlevali najnovejše grožnje predsednika ZDA Donalda Trumpa o uvedbi novih carin, med drugimi je zagrozil tudi z 200 odstotnimi carinami na vino, šampanjec in druge alkoholne pijače iz Evropske unije.