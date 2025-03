Pogajalska skupina o pokojninski noveli se bo sestala še prihodnji teden

Ljubljana, 13. marca - Pogajalska skupina v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, ki se usklajuje o predlogu pokojninske novele, se bo sestala še prihodnji teden. Današnja pogajanja so se zavlekla do večera in končali so obravnavo vseh členov, a so nekatera vprašanja odprta. Sindikalna stran si denimo želi, da bi se prispevni stopnji za delodajalce in za delavce izenačili.