Večer o slovenskih kinematografih (14. 3.)

Maribor, 13. marca - Matic Majcen v komentarju Veter, ki ne seže do nas piše, da domači kinematografi zaradi plačevanja avtorskih nadomestil do nadaljnjega ne bodo več predvajali novih slovenskih filmov. Opozarja, da so tisti člen v filmski verigi, ki so ga v fazi kreiranja nove zakonodaje povsem izključili iz procesa posvetovanja in odločanja.